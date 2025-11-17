«Трамп ко всем демократам относится, мягко говоря, не очень. Он мстит за былые обиды, за то, что они его преследовали, Обаму он вообще считает своим главным оппонентом. Обама – это неформальный лидер демократов, его супруга тоже очень популярна. Я сомневаюсь, что Обаму заключат под стражу. Американская политика не так работает. В США работает система сдерживания и противовесов. Трампу непросто будет посадить Обаму, но он может запустить какое-то уголовное дело. Он уже это делал в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми, бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона», - рассказал он.

Заявления российских парламентариев на этот счет Кошкин назвал странными.

«Трамп периодически допускает публичные высказывания в адрес своих оппонентов. Но это привычная риторика для Трампа. А заявления российских парламентариев в этом смысле выглядят еще более странно. Никаких фактов нет, доказательств нет. Это сплошные спекуляции. Все президенты США не без греха, у каждого были свои ошибки, но не такого уровня, чтобы заключать их под стражу. Это нереализуемый сценарий», - заключил собеседник НСН.

В июле Габбард опубликовала отчет, в котором говорилось, что администрация Обамы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти. При этом, по ее словам, Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в выборы, передает «Радиоточка НСН».

