Месть за былые обиды: Трамп хочет завести уголовное дело против Обамы
Американский лидер Дональд Трамп считает бывшего президента Барака Обаму своим главным оппонентом, но не сможет его посадить, заявил НСН Павел Кошкин.
Президент США Дональд Трамп может инициировать уголовное дело против бывшего главы Белого дома Барака Обамы, но это ничем не закончится, так как нет доказательств попытки совершить госпереворот, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обаму могут заключить под стражу по делу об измене и попытке государственного переворота, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что на фоне заявлений главы нацразведки США Тулси Габбард о наличии доказательств причастности Обамы к государственной измене, достаточно оснований для возбуждения уголовного дела. Кошкин оценил вероятность такого сценария.
«Трамп ко всем демократам относится, мягко говоря, не очень. Он мстит за былые обиды, за то, что они его преследовали, Обаму он вообще считает своим главным оппонентом. Обама – это неформальный лидер демократов, его супруга тоже очень популярна. Я сомневаюсь, что Обаму заключат под стражу. Американская политика не так работает. В США работает система сдерживания и противовесов. Трампу непросто будет посадить Обаму, но он может запустить какое-то уголовное дело. Он уже это делал в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми, бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона», - рассказал он.
Заявления российских парламентариев на этот счет Кошкин назвал странными.
«Трамп периодически допускает публичные высказывания в адрес своих оппонентов. Но это привычная риторика для Трампа. А заявления российских парламентариев в этом смысле выглядят еще более странно. Никаких фактов нет, доказательств нет. Это сплошные спекуляции. Все президенты США не без греха, у каждого были свои ошибки, но не такого уровня, чтобы заключать их под стражу. Это нереализуемый сценарий», - заключил собеседник НСН.
В июле Габбард опубликовала отчет, в котором говорилось, что администрация Обамы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти. При этом, по ее словам, Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в выборы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Немецкий политолог: У Европы нет денег на войну с Россией
- Армия РФ освободила три населенных пункта в зоне СВО
- Лукашенко: Белоруссия рассматривает строительство второй АЭС
- Туск заявил о диверсии на железной дороге в Польше
- Россия работает над открытием посольств в Гамбии, Либерии и на Коморах
- Оксана Самойлова заявила, что не готова на примирение с Джиганом
- Месть за былые обиды: Трамп хочет завести уголовное дело против Обамы
- СМИ: Индия впервые поставила авиатопливо в США
- Востоковед объяснил, почему «безъядерная» Япония ввяжется в тайваньский конфликт
- ФСБ задержала жителя Тульской области за перевод криптовалюты ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru