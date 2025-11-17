Россия работает над открытием посольств в Гамбии, Либерии и на Коморах
Россия работает над началом деятельности посольств в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских Островах. Об этом рассказала директор департамента партнерства с Африкой российского МИД Татьяна Довгаленко.
Как отметила дипломат, Россия расширяет присутствие в Африке, в прошлом году заработали российские диппредставительства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.
«В этом году открываются в Южном Судане, Нигерии и Сьерра-Леоне, на очереди - Гамбия, Либерия, Того и Коморские Острова», - заявила Довгаленко на пресс-конференции в ТАСС.
По ее словам, в двузначных числах растет товарооборот РФ со странами континента, в 2024 году он достиг $27 млрд. Москва нацелена на расширение материальной базы взаимодействия сторон.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала открытие посольств РФ в Нигере и Сьерра-Леоне, где деятельность дипломатов была прекращена в 1992 году по финансовым причинам, напоминает РЕН ТВ.
