Соратники из партии власти прикрыли «своего» человека, чтобы не сдавать его силовым органам, несмотря на то, что все знали о его коррупции, рассказал НСН зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.

Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», уехал в США, несмотря на подозрения в коррупции. Следствие не задержало его сразу, взяв время на проверку показаний его бывших подчиненных. За этот период чиновник добровольно уволился и уехал за границу через Белоруссию, пишет «Коммерсант». Грешневиков подчеркнул, что Буцаева надо было посадить еще раньше.