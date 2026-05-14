В Госдуме объяснили, как «проворовавшемуся» Буцаеву удалось сбежать в США
Экс-замглаве Минприроды позволили избежать ответственности, заявил НСН Анатолий Грешневиков.
Соратники из партии власти прикрыли «своего» человека, чтобы не сдавать его силовым органам, несмотря на то, что все знали о его коррупции, рассказал НСН зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.
Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», уехал в США, несмотря на подозрения в коррупции. Следствие не задержало его сразу, взяв время на проверку показаний его бывших подчиненных. За этот период чиновник добровольно уволился и уехал за границу через Белоруссию, пишет «Коммерсант». Грешневиков подчеркнул, что Буцаева надо было посадить еще раньше.
«Все было видно давно. Провалились все экологические проекты: разворована Волга, Байкал, мусорная реформа, лесовосстановление, а сейчас еще и внесли закон, чтобы разворовать заповедники. У нас боевой комитет. Мы все докладывали, все видели. Буцаев пять лет был главным в "Российском экологическом операторе". Все это время к нему появлялись претензии по поводу высоких зарплат, премий и пропавших денег. А в итоге это привело к тому, что у нас 260 полигонов, которые уже ядовитые и переполненные и должны были давно закрыться, теперь продолжат работу по предложению правительства. А кто ему позвонил и предупредил об уголовном деле, чтобы он смотался из страны? Неужели никто не знал, что у него есть паспорт гражданина Америки, когда назначали его на должность? Все знали. Потому что за все это отвечает партия власти, а она не хочет сдавать своих. Ворон ворону глаз не выклюет. Перемен не будет, пока президент не решит наказывать коррупционеров по всей строгости, как в Сингапуре», — отметил он.
Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в беседе с НСН обвинил Буцаева в провале мусорной реформы в России.
