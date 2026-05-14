Онищенко предупредил о вспышке новых вирусов из-за снежной зимы

Рекордный снежный покров зимой может привести к выявлению новых вирусов, которые переносятся различными обитателями, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«В этом году была очень снежная зима, это хорошо для работников сельского хозяйства, потому что много воды. Но это и хорошо для хантавируса, мыши хорошо перезимовали. Хорошо перезимовали клещи. Мы не должны про это забывать. Клещевой энцефалит переносят именно клещи, не мыши или еще кто-то, а они успешно перезимовали под рекордно большим снежным покровом. Мы должны быть насторожены, так как разные хантавирусы могут проявиться, не завозные, а наши», - рассказал он.

Эксперты отмечают, что вакцина от хантавируса на сегодняшний день отсутствует. Диагностика данного заболевания также затруднительна, поскольку симптомы схожи с гриппом, COVID-19 и лихорадкой денге. На данный момент не существует системного курса лечения, а медицинская помощь только устраняет осложнения от болезни. Смертность от андского штамма, в свою очередь, может достигать 40%.

