Онищенко объяснил, почему не будет вакцины против хантавируса
Геннадий Онищенко заявил НСН, что проблема заключается в том, что 40-47 разных штаммов, делать вакцину по каждому случаю нецелесообразно.
Хантавирус носит эпизодический характер заболеваемости, вакцина против него не требуется, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«У нас есть диагностика, но у нас нет вакцины против хантавируса, потому что в ней не было необходимости. Даже если бы вакцина была, вопрос стоял бы, кого прививать. Вторая проблема заключается в том, что 40-47 разных штаммов, делать вакцину по каждому случаю не получится. Заболеваемость в целом эпизодическая», - пояснил он.
На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере в Атлантике и гибели нескольких человек, тема вновь оказалась в центре внимания врачей, эпидемиологов и общественности. Роспотребнадзор заявил, что ситуация находится под контролем, а в России имеются тест-системы для диагностики вируса.
Хантавирусы передаются человеку преимущественно через контакт с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Симптомы хантавируса на первых этапах похожи на грипп: высокая температура, сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, озноб и тошнота. Позже болезнь может вызвать тяжелое поражение лёгких или почек. По данным специалистов, в России ежегодно регистрируется до 7 тысяч случаев хантавирусной инфекции, особенно в регионах Поволжья и на Урале.
Горячие новости
- Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Рябкову
- Число заключенных в России сократилось до 282 тысяч
- «Ничего не понял»: Онищенко рассказал о попытке сдать ЕГЭ
- Онищенко назвал «опасные» страны из-за хантавируса и холеры
- Мантуров рассказал об использовании лазеров для защиты инфраструктуры от БПЛА
- Никаких грызунов: Как не заразиться хантавирусом на даче
- Опасен для людей: Онищенко оценил вероятность пандемии из-за хантавируса
- Онищенко объяснил, почему не будет вакцины против хантавируса
- Онищенко предупредил о вспышке новых вирусов из-за снежной зимы
- Наши в Каннах: Какие российские фильмы представят на зарубежном кинорынке