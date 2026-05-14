Хантавирус носит эпизодический характер заболеваемости, вакцина против него не требуется, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«У нас есть диагностика, но у нас нет вакцины против хантавируса, потому что в ней не было необходимости. Даже если бы вакцина была, вопрос стоял бы, кого прививать. Вторая проблема заключается в том, что 40-47 разных штаммов, делать вакцину по каждому случаю не получится. Заболеваемость в целом эпизодическая», - пояснил он.

На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере в Атлантике и гибели нескольких человек, тема вновь оказалась в центре внимания врачей, эпидемиологов и общественности. Роспотребнадзор заявил, что ситуация находится под контролем, а в России имеются тест-системы для диагностики вируса.

Хантавирусы передаются человеку преимущественно через контакт с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Симптомы хантавируса на первых этапах похожи на грипп: высокая температура, сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, озноб и тошнота. Позже болезнь может вызвать тяжелое поражение лёгких или почек. По данным специалистов, в России ежегодно регистрируется до 7 тысяч случаев хантавирусной инфекции, особенно в регионах Поволжья и на Урале.

