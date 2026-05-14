«Шереметьево» и «Пулково» запустят посадку в самолет по биометрии с 1 июня

Эксперимент с посадкой пассажиров в самолет по биометрии стартует в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» с 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

Отмечается, что в авиагаванях с помощью государственной Единой биометрической системы начнут организацию регистрации на рейс, допуск в границы частей зоны транспортной безопасности, куда можно попасть по перевозочным документам и пропускам, а также допуск к выходу на посадку на борт.

Эксперимент продлится с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027-го.

Между тем директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин высказал мнение, что одной из наиболее востребованных биометрических технологий в ближайшие годы может стать идентификация по радужке глаза.

