«Шереметьево» и «Пулково» запустят посадку в самолет по биометрии с 1 июня
Эксперимент с посадкой пассажиров в самолет по биометрии стартует в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» с 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.
Отмечается, что в авиагаванях с помощью государственной Единой биометрической системы начнут организацию регистрации на рейс, допуск в границы частей зоны транспортной безопасности, куда можно попасть по перевозочным документам и пропускам, а также допуск к выходу на посадку на борт.
Эксперимент продлится с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027-го.
Между тем директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин высказал мнение, что одной из наиболее востребованных биометрических технологий в ближайшие годы может стать идентификация по радужке глаза.
Горячие новости
- Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Рябкову
- Число заключенных в России сократилось до 282 тысяч
- «Ничего не понял»: Онищенко рассказал о попытке сдать ЕГЭ
- Онищенко назвал «опасные» страны из-за хантавируса и холеры
- Мантуров рассказал об использовании лазеров для защиты инфраструктуры от БПЛА
- Никаких грызунов: Как не заразиться хантавирусом на даче
- Опасен для людей: Онищенко оценил вероятность пандемии из-за хантавируса
- Онищенко объяснил, почему не будет вакцины против хантавируса
- Онищенко предупредил о вспышке новых вирусов из-за снежной зимы
- Наши в Каннах: Какие российские фильмы представят на зарубежном кинорынке