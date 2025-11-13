В Госдуме объяснили интерес зумеров к эпохе 1990-х
Причиной тяги молодёжи к эпохе 1990-х годов является ностальгия и потребности ощутить безопасность, как в детстве. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев.
По его словам, молодёжь устала от быстро меняющегося цифрового мира и ей стал интересен ламповый мир предшественников.
Он отметил, что 1990-е стали годами «ярких, дерзких, самобытных образов и свежих смыслов», а также последним десятилетием «перед тотальным погружением планеты в цифру».
«Молодёжь окружена теми же «декорациями», что и много лет назад. В быстро меняющемся мире это попытка нащупать твердую почву под ногами», — заключил Толмачев.
Ранее председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РСФСР, режиссёр и актёр Никита Михалков заявил, что в 1990-е в Россию везли худшие западные фильмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
