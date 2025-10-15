Лисовец заявил, что меховые шапки из 90-х не подходят для жизни

По его мнению, это «искусственно созданные тренды», не имеющие ничего общего с реальностью и подходящие больше «для ироничного контента в социальных сетях».

«Покажет время — ноябрь, декабрь, когда уже можно будет говорить о том, действительно ли это тренд. Я очень сомневаюсь», - указал Лисовец.

Он также выразил уверенность в том, что все продолжат ходить в вязаных шапках.

Ранее Лисовец заявил «Радиоточке НСН», что кокошник может стать аксессуаром для роликов в соцсетях, но вряд ли будет трендом на городских улицах.

