Лисовец заявил, что меховые шапки из 90-х не подходят для жизни
Набирающие популярность на маркетплейсах меховые шапки из 1990-х годов не подходят для жизнив 21 веке. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
По его мнению, это «искусственно созданные тренды», не имеющие ничего общего с реальностью и подходящие больше «для ироничного контента в социальных сетях».
«Покажет время — ноябрь, декабрь, когда уже можно будет говорить о том, действительно ли это тренд. Я очень сомневаюсь», - указал Лисовец.
Он также выразил уверенность в том, что все продолжат ходить в вязаных шапках.
Ранее Лисовец заявил «Радиоточке НСН», что кокошник может стать аксессуаром для роликов в соцсетях, но вряд ли будет трендом на городских улицах.
