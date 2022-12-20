В Госдуме обвинили службы опеки в смертности детей из-за родителей-алкоголиков
Службы опеки должны следить за неблагополучными семьями с детьми и сразу оказывать им помощь, отметила в эфире НСН депутат Светлана Бессараб.
Службы опеки и попечительства часто не обращают внимания на семьи, в которых родители страдают алкоголизмом и не оказывают детям должного внимания, если помощь органов не помогла, то они должны изымать детей у таких родителей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от «Единой России» Светлана Бессараб в разговоре с НСН.
Накануне директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко заявила, что смертность сельского населения из-за алкоголя растет. При этом она отметила, что 30% детей, которые умерли в прошлом году, скончались из-за того, что родители не оказывали им должного внимания из-за алкоголизма. Светлана Бессараб отметила, что органы опеки ни в коем случае не должны доводить ситуацию до детской смертности.
«Здесь главная проблема не в том, что люди спиваются, а в том, что службы ПДН, опеки и попечительства не обращают внимания на такие семьи. Дети не должны гибнуть из-за неправильных действий взрослых. Это прямое оставление в опасности. Если семья пьющая, значит нужно решать эту проблему, помогать каким-то образом. Если оказываемая помощь не воспринимается или не помогает, значит нужно изымать таких деток, но ни в коем случае не доводить до детской смертности», - сказала Бессараб.
Она отметила, что с людьми, страдающими алкоголизмом, должны работать психологические и психиатрические службы. Также депутат указала, что для зависимых людей необходимо полноценное лечение.
«К сожалению, алкоголизм – это распространенная проблема не только в России, но и во всех странах. Мы достаточно долго себя ругали в том плане, что Россия – это самая пьющая страна. Но как показывает статистика, Россия далеко не на первых позициях в этой проблеме. Работать с этой проблемой нужно тому же самому медицинскому сообществу, психиатрическим и психологическим службам. Сегодня серьезно стоит вопрос о лечении. С тех пор, как перестали оказывать широкое воздействие на людей, которые страдают алкоголизмом, количество смертных случаев не снижается», - объяснила Бессараб.
Кроме того, депутат рассказала, что национальный проект «Культура малой родины» позволяет восстановить культурно-развлекательную жизнь на селе, чтобы живущие там люди больше посещали культурную программу.
«Хочу обратить внимание, что национальный проект «Культура малой родины» сегодня позволяет восстановить культурно-развлекательную жизнь на селе. Очень много сегодня вкладывается государственных, региональных и муниципальных средств в дома культуры. Кроме того, вышло поручение президента, что нужно обеспечить увеличение заработной платы бюджетников. Сегодня из числа бюджетников самые недоплачиваемые остаются работники культуры. Очень надеемся, что это поручение позволит решить проблему», - резюмировала Бессараб.
В октябре президент Владимир Путин заявил, что проблема алкоголизма в России решаема. Высокий уровень употребления, по его мнению, связан с «недостаточностью развития социальной инфраструктуры», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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