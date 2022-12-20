В Госдуме обвинили службы опеки в смертности детей из-за родителей-алкоголиков

Накануне директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко заявила, что смертность сельского населения из-за алкоголя растет. При этом она отметила, что 30% детей, которые умерли в прошлом году, скончались из-за того, что родители не оказывали им должного внимания из-за алкоголизма. Светлана Бессараб отметила, что органы опеки ни в коем случае не должны доводить ситуацию до детской смертности.

«Здесь главная проблема не в том, что люди спиваются, а в том, что службы ПДН, опеки и попечительства не обращают внимания на такие семьи. Дети не должны гибнуть из-за неправильных действий взрослых. Это прямое оставление в опасности. Если семья пьющая, значит нужно решать эту проблему, помогать каким-то образом. Если оказываемая помощь не воспринимается или не помогает, значит нужно изымать таких деток, но ни в коем случае не доводить до детской смертности», - сказала Бессараб.

Она отметила, что с людьми, страдающими алкоголизмом, должны работать психологические и психиатрические службы. Также депутат указала, что для зависимых людей необходимо полноценное лечение.

«К сожалению, алкоголизм – это распространенная проблема не только в России, но и во всех странах. Мы достаточно долго себя ругали в том плане, что Россия – это самая пьющая страна. Но как показывает статистика, Россия далеко не на первых позициях в этой проблеме. Работать с этой проблемой нужно тому же самому медицинскому сообществу, психиатрическим и психологическим службам. Сегодня серьезно стоит вопрос о лечении. С тех пор, как перестали оказывать широкое воздействие на людей, которые страдают алкоголизмом, количество смертных случаев не снижается», - объяснила Бессараб.