Названы регионы РФ, лидирующие по росту потребления алкоголя

В частности, за январь-сентябрь 2022 года в Ингушетии алкоголь (без учета пива и пивных напитков) приобретали на 33,6% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. В Дагестане рост составил почти 13%, в Хакасии — 11,9%.

Также в десятку вошли Кабардино-Балкария (+10,1%), республика Алтай (+9,5%), Оренбургская область (+9%), Северная Осетия (+8,4%), Карачаево-Черкесия (+8,3%), Адыгея (+7,2%) и Белгородская область (+7,1%).

В исследовании отмечается, что в целом по России продажи алкогольной продукции (без учета пива) выросли на 3,5%.

Ранее Министерство промышленности и торговли России внесло в список для параллельного импорта алкоголь, сообщает RT.

