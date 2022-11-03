Названы регионы РФ, лидирующие по росту потребления алкоголя
Наибольший рост покупок алкогольной продукции зафиксирован в Ингушетии, Дагестане и Хакасии. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на отчёт Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.
В частности, за январь-сентябрь 2022 года в Ингушетии алкоголь (без учета пива и пивных напитков) приобретали на 33,6% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. В Дагестане рост составил почти 13%, в Хакасии — 11,9%.
Также в десятку вошли Кабардино-Балкария (+10,1%), республика Алтай (+9,5%), Оренбургская область (+9%), Северная Осетия (+8,4%), Карачаево-Черкесия (+8,3%), Адыгея (+7,2%) и Белгородская область (+7,1%).
В исследовании отмечается, что в целом по России продажи алкогольной продукции (без учета пива) выросли на 3,5%.
Ранее Министерство промышленности и торговли России внесло в список для параллельного импорта алкоголь, сообщает RT.
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