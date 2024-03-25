В Госдуме обсудят вопрос обеспечения ТЦ вооруженной охраной

Он напомнил, что согласно действующим законам, ЧОО обязаны лишь иметь служебное оружие, однако не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания людей.

«Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану», - написал Хинштейн, отметив, что имеются в виду в том числе объекты, подобные «Крокус сити холлу».

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил «Радиоточке НСН», что торговые центры финансово не потянут содержание вооруженных охранников.

