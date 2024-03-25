В Госдуме обсудят вопрос обеспечения ТЦ вооруженной охраной

Депутаты Госдумы прорабатывают инициативу, которая обяжет частные охранные организации (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану, в том числе торговых центров. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Он напомнил, что согласно действующим законам, ЧОО обязаны лишь иметь служебное оружие, однако не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания людей.

«Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану», - написал Хинштейн, отметив, что имеются в виду в том числе объекты, подобные «Крокус сити холлу».

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил «Радиоточке НСН», что торговые центры финансово не потянут содержание вооруженных охранников.

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