В комитете ГД по обороне не знают о повышении призывного возраста с весны

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время весеннего призыва 2023 года в армию могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет.

«Эти вопросы лучше Андрею Валерьевичу (задать). В настоящее время я не в курсе (о наличии законопроекта)», - заявил заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.

Обратиться напрямую к Картаполову предложил НСН и член комитета по обороне Георгий Карлов.

«Я нахожусь на региональной неделе и комментировать слова председателя нашего комитета нет смысла. Вы к нему обратитесь, и он вам все скажет», - сказал Карлов.

Депутат Виктор Соболев тоже не знает о существовании подобного законопроекта, но считает, что армию нужно укреплять.

«Что есть разработанный законопроект я пока не знаю. Я не в Думе, не в Москве, работаю в Тюмени в своем избирательном округе, встречаюсь с людьми, ветеранами. Конечно, все говорят, что армию нужно укреплять, восстанавливать боеспособность. Большая часть мужского населения должны иметь военно-учетную специальность, а это значит они должны пройти либо сборы, если старше 30 лет, либо службу в армии», - отметил Соболев.

По словам Картаполова, предлагается постепенно повышать призывной возраст в течение 1-3 лет. Сейчас призыву подлежат россияне в возрасте 18-27 лет, а будут - в возрасте 21-30 лет. Экс-замминистра обороны отметил, что «потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство», но военкоматы получат новые задания уже к весеннему призыву - то есть переходные период с призывом граждан с 18 до 30 лет должен начаться уже с 1 апреля.

Ранее Виктор Соболев в интервью НСН заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.

