Картаполов допустил принятие закона о повышении возраста призыва в 2023 году
Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, однако это может произойти уже в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
По его словам, для начала необходимо подождать официальных предложений от Минобороны по этому вопросу. Картаполов также отметил, что комитет Госдумы по обороне полностью поддерживает предложение об увеличении призывного возраста.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что увеличение возраста призыва граждан в армию с 18 до 21 года нужно для того, чтобы в вооруженные силы не поступали совсем юные ребята, которые не готовы к службе. При этом, указал он, такое предложение поможет им сосредоточиться на экзаменах и поступлении в университет.
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