В Госдуме не заметили проблемы с оплатой парковок и штрафов
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев признался НСН, что его устраивает нынешняя система оплаты тарифов.
Глава комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Евгений Москвичев в беседе с НСН заявил, что на данный момент не видит смысла вводить единый счет для оплаты парковок и штрафов.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести единый счет автомобилиста для оплаты паркинга и штрафов. Депутат считает несовершенной нынешнюю систему оплаты, приводя жалобы москвичей: паркоматы часто не работают, идти до них бывает далеко, пожилым людям неудобно пользоваться приложениями, а приложение «Парковки России» тормозит с обработкой запросов на оплату, из-за чего приходят штрафы за опоздание.
«Я с этим не сталкивался. Все, что я оплачиваю, проходит нормально», - сказал НСН Москвичев.
В реализации идеи, кроме ее актуальности, придется разбираться со схемой перевода денежных средств на региональные счета.
«Надо сначала посмотреть. У нас же парковки на сегодняшний день в каждом субъекте – муниципальные. Если это расчетный счет, то он должен быть корсчетом. Он единый, но субъекты сразу напрямую должны деньги видеть. Поэтому надо изучить. Я не знаю. Мне достаточно времени, чтобы припарковать (автомобиль, прим. ред) и оплатить. Я с этим не сталкивался. Все, что я оплачиваю, проходит нормально», - добавил депутат.
Для начала обсуждения проблемы необходимо разобраться в том, какой процент автомобилистов заинтересован в предложенных изменениях, отметил собеседник НСН.
«Автомобилистов сегодня в стране больше 55 миллионов. Если жалуются 0,1%, то это, как говорится, процентные погрешности. А если таких 70%, то это совершенно другой вопрос. Если бы таких жалоб было много по региону, то губернаторы отнеслись бы к этому вопросу по другому, они понимали бы, раз в муниципальными парковками проблемы, значит, это влияет на их доход», - заключил Москвичев.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рекомендовал регионам сократить машиноместа в новостройках.
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