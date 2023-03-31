В Госдуме не заметили проблемы с оплатой парковок и штрафов

Ранее депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести единый счет автомобилиста для оплаты паркинга и штрафов. Депутат считает несовершенной нынешнюю систему оплаты, приводя жалобы москвичей: паркоматы часто не работают, идти до них бывает далеко, пожилым людям неудобно пользоваться приложениями, а приложение «Парковки России» тормозит с обработкой запросов на оплату, из-за чего приходят штрафы за опоздание.

«Я с этим не сталкивался. Все, что я оплачиваю, проходит нормально», - сказал НСН Москвичев.

В реализации идеи, кроме ее актуальности, придется разбираться со схемой перевода денежных средств на региональные счета.

«Надо сначала посмотреть. У нас же парковки на сегодняшний день в каждом субъекте – муниципальные. Если это расчетный счет, то он должен быть корсчетом. Он единый, но субъекты сразу напрямую должны деньги видеть. Поэтому надо изучить. Я не знаю. Мне достаточно времени, чтобы припарковать (автомобиль, прим. ред) и оплатить. Я с этим не сталкивался. Все, что я оплачиваю, проходит нормально», - добавил депутат.

Для начала обсуждения проблемы необходимо разобраться в том, какой процент автомобилистов заинтересован в предложенных изменениях, отметил собеседник НСН.

«Автомобилистов сегодня в стране больше 55 миллионов. Если жалуются 0,1%, то это, как говорится, процентные погрешности. А если таких 70%, то это совершенно другой вопрос. Если бы таких жалоб было много по региону, то губернаторы отнеслись бы к этому вопросу по другому, они понимали бы, раз в муниципальными парковками проблемы, значит, это влияет на их доход», - заключил Москвичев.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рекомендовал регионам сократить машиноместа в новостройках.

