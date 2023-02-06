Хуснуллин призвал сократить машиноместа в новостройках
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рекомендовал регионам сократить стандартный норматив определения парковочных мест при строительстве нового жилья. Об этом пишет «Интерфакс».
«Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место», — заявил Хуснуллин 3 февраля в ходе итогового заседания коллегии Минтранса Татарстана в Казани.
Как отметил зампред правительства, такой практики нет нигде в мире.
По мнению Хуснуллина, при нынешнем высоком уровне автомобилизации необходимо снижать парковочный норматив. Вице-премьер подчеркнул, что покупка квартиры вместе с местом для парковки дорого обходится покупателю, кроме того, разрастание парковочного пространства вредит борьбе с пробками на дорогах.
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