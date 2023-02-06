Хуснуллин призвал сократить машиноместа в новостройках

«Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место», — заявил Хуснуллин 3 февраля в ходе итогового заседания коллегии Минтранса Татарстана в Казани.

Как отметил зампред правительства, такой практики нет нигде в мире.

По мнению Хуснуллина, при нынешнем высоком уровне автомобилизации необходимо снижать парковочный норматив. Вице-премьер подчеркнул, что покупка квартиры вместе с местом для парковки дорого обходится покупателю, кроме того, разрастание парковочного пространства вредит борьбе с пробками на дорогах.

