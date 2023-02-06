Хуснуллин призвал сократить машиноместа в новостройках

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рекомендовал регионам сократить стандартный норматив определения парковочных мест при строительстве нового жилья. Об этом пишет «Интерфакс».

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«Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место», — заявил Хуснуллин 3 февраля в ходе итогового заседания коллегии Минтранса Татарстана в Казани.

Как отметил зампред правительства, такой практики нет нигде в мире.

По мнению Хуснуллина, при нынешнем высоком уровне автомобилизации необходимо снижать парковочный норматив. Вице-премьер подчеркнул, что покупка квартиры вместе с местом для парковки дорого обходится покупателю, кроме того, разрастание парковочного пространства вредит борьбе с пробками на дорогах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПарковкиНедвижимостьМарат Хуснуллин
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