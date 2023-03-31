В Госдуме попросили сделать единый счет для оплаты парковок и штрафов

Депутат Госдумы Антон Ткачев («Новые люди») попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести единый счет автомобилиста для оплаты парковок и штрафов.

Депутат пояснил, что в России ежегодно платными городскими парковками пользуются более 5 млн граждан, при этом существующая система оплаты парковок представляется несовершенной, что приводит к неправомерному списанию денег якобы за неоплаченную парковку, передает ТАСС.

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По словам Ткачева, депутатам регулярно поступают жалобы на начисление штрафов за несвоевременно оплаченную парковку в связи с тем, что мобильное приложение «Парковки России» не обработало запрос на оплату.

Такие ситуации возникают во многих крупных городах и в первую очередь в Москве.

При этом паркоматы зачастую не работают или находятся от места парковки далеко.

В России с 1 марта вступают в силу поправки в правила дорожного движения. Новый пакет изменений в ПДД нельзя назвать революционным, но очередные новшества для водителей на круговых перекрестках могут привести к сумятице на дорогах, сказал в эфире НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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