В Госдуме попросили сделать единый счет для оплаты парковок и штрафов
Депутат Госдумы Антон Ткачев («Новые люди») попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести единый счет автомобилиста для оплаты парковок и штрафов.
Депутат пояснил, что в России ежегодно платными городскими парковками пользуются более 5 млн граждан, при этом существующая система оплаты парковок представляется несовершенной, что приводит к неправомерному списанию денег якобы за неоплаченную парковку, передает ТАСС.
По словам Ткачева, депутатам регулярно поступают жалобы на начисление штрафов за несвоевременно оплаченную парковку в связи с тем, что мобильное приложение «Парковки России» не обработало запрос на оплату.
Такие ситуации возникают во многих крупных городах и в первую очередь в Москве.
При этом паркоматы зачастую не работают или находятся от места парковки далеко.
В России с 1 марта вступают в силу поправки в правила дорожного движения. Новый пакет изменений в ПДД нельзя назвать революционным, но очередные новшества для водителей на круговых перекрестках могут привести к сумятице на дорогах, сказал в эфире НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- В Госдуме попросили сделать единый счет для оплаты парковок и штрафов
- Моргенштерн увеличил стоимость концертов в два раза из-за статуса иноагента
- Центробанк РФ на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж
- Си Цзиньпин призвал ЕС бороться за стратегическую независимость от США
- Лукашенко: Бойня на Украине не закончится, пока США не дадут отмашку
- США на полгода продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота»
- Митрополит Павел заявил о планирующемся захвате Киево-Печерской Лавры
- В Кремле переадресовали Минобороны слова Лукашенко о договорах на фронте
- Боррель: Украина получила от Евросоюза помощь на сумму более 60 млрд евро
- В Офисе Зеленского отвергли призыв Лукашенко к перемирию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru