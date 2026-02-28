СМИ: BMW отзывает 337 тысяч авто из-за риска возгорания
Немецкий концерн BMW отзывает более 300 тысяч автомобилей в связи с повышенным риском возгорания. Об этом пишет Münchner Merkur со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта Германии.
«Автопроизводитель BMW отзывает по всему миру 337 374 автомобиля из-за угрозы возгорания», - отмечается в материале.
В Германии будут отозваны 29 441 авто.
Меры касаются моделей i5 и i7, 5-й и 7-й серии и M5, которые были выпущены в период с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025-го.
Ранее стало известно, что компания Ford отзовет более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок в системе парковки.
