Над территорией России сбили 97 украинских БПЛА
Почти сто беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Военные сбили 40 БПЛА в Крыму, 22 - в Брянской области, 16 - в Белгородской, 10 - над водами Черного моря. Кроме того, четыре дрона уничтожили над Краснодарским краем, по два - над Курской и Калужской областями, еще один - над Тульской.
Накануне военные ликвидировали 29 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями.
