В Госдуме призвали не смешивать увольнения в МВД с пенсионной реформой

«Что касается пенсий военных пенсионеров, а сотрудники МВД в данном случае к ним приравниваются, то все принципы, правила и возраст сохранились. Каких-либо изменения для этой категории не было. Это [выслуга лет для военных] регулируется не законом о страховых пенсиях, куда вносили соответствующие поправки. Возможно, это как-то и стало причиной увольнений, но напрямую, а именно юридически это ни как не связано», - сказал Нилов.

Отмечается, что МВД провело недостаточную информационную работу среди своих сотрудников, что и вызвало волнения. Представитель Государственной Думы РФ отметил, что пенсионная реформа влияет на военных только в том случае, если он претендует на вторую пенсию.

«У нас есть случаи, когда люди уходят на пенсию как военный пенсионер, условно в 40 лет, и начинают трудовую деятельность, когда работодатель платит за него взносы в пенсионный фонд. Тогда начинает формироваться вторая пенсия – страховая. И именно тогда, действительно, увеличение возраста получения страховой будет влиять на бывших военных. Но это как вторая пенсия», - пояснил Нилов.

Напомним, о повышении пенсионного возраста было заявлено в июне 2018 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также объявил, что во властных кругах обсуждается изменение и стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников МВД.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об увеличении возраста выхода на пенсию. Так с 2019 года начался поэтапный рост, который достигнет показателя в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом увеличение стажа выслуги лет для военнослужащих не произошло.

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