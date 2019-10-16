В Госдуме призвали не смешивать увольнения в МВД с пенсионной реформой
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН рассказал о формировании второй пенсии у бывших военных.
Личный состав МВД сократился до рекордно низких показателей с 2012 года, следует из отчета ведомства о реализации государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год. Так, уровень укомплектованности МВД уменьшился до 92,6%. Счетная палата в заключении на госпрограмму отмечает, что массовые увольнения связаны с решением сотрудников полиции уйти на пенсию по выслуге лет и начать получать "военную" пенсию сейчас из-за опасений влияния пенсионной реформы. А именно, сотрудники МВД хотели избежать рисков, что не только общий пенсионный возраст будет повышен, но и увеличится стаж выслуги лет для военных.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что прямой связи между увольнениями и изменениями в пенсионной системе России нет.
«Что касается пенсий военных пенсионеров, а сотрудники МВД в данном случае к ним приравниваются, то все принципы, правила и возраст сохранились. Каких-либо изменения для этой категории не было. Это [выслуга лет для военных] регулируется не законом о страховых пенсиях, куда вносили соответствующие поправки. Возможно, это как-то и стало причиной увольнений, но напрямую, а именно юридически это ни как не связано», - сказал Нилов.
Отмечается, что МВД провело недостаточную информационную работу среди своих сотрудников, что и вызвало волнения. Представитель Государственной Думы РФ отметил, что пенсионная реформа влияет на военных только в том случае, если он претендует на вторую пенсию.
«У нас есть случаи, когда люди уходят на пенсию как военный пенсионер, условно в 40 лет, и начинают трудовую деятельность, когда работодатель платит за него взносы в пенсионный фонд. Тогда начинает формироваться вторая пенсия – страховая. И именно тогда, действительно, увеличение возраста получения страховой будет влиять на бывших военных. Но это как вторая пенсия», - пояснил Нилов.
Напомним, о повышении пенсионного возраста было заявлено в июне 2018 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также объявил, что во властных кругах обсуждается изменение и стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников МВД.
В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об увеличении возраста выхода на пенсию. Так с 2019 года начался поэтапный рост, который достигнет показателя в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом увеличение стажа выслуги лет для военнослужащих не произошло.
Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал НСН, что на самом деле заставляет полицейских уходить из системы.
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