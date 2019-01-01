В Госдуме не спешат осуждать напавшего на журналиста чиновника

«Я против нападения на журналистов. С другой стороны, надо, чтобы было понятно, при каких обстоятельствах съемочная группа зашла в кабинет к главе администрации. То ли он сам их пригласил, то ли они просто открыли дверь и вошли, такое тоже не исключено. Давайте дождемся выводов тех людей, которые на месте исследуют ситуацию. В том случае, если действительно эта довольно безобразная вспышка этого чиновника окажется мотивированной, и действительно он их пригласил к себе и после этого так себя повел, то, конечно, тогда должны быть какие-то санкции. Я сейчас не хотел бы предвосхищать события, давайте дождемся окончательного понимания ситуации. Все-таки это далеко, и очень легко сразу какие-то клише воспроизводить, но не хочется. Конечно, такое поведение по отношению к журналистам, да и вообще по отношению к любому человеку, который заходит в кабинет к любому начальнику является чрезвычайным происшествием и недопустимо», — сказал Пётр Толстой.

Между тем, главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева уже исключили из партии «Единая Россия». Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, сообщает «РИА Новости».

Ранее секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заверил НСН, что организация внимательно следит за ситуацией в Хакасии.

