В Госдуме не спешат осуждать напавшего на журналиста чиновника
Зампред Госдумы и телеведущий Пётр Толстой в эфире НСН призвал дождаться итогов проверки инцидента компетентными органами.
Следственный комитет начал проверку инцидента с участием главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала «Россия 24» во время интервью. Ранее в сети появилось видео, на котором Зайцев в ответ на вопрос об условиях, в которых живут местные жители, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, схватил журналиста ВГТРК и повалил его на пол. Заместители мэра в это время пытались закрыть объектив видеокамеры.
Заместитель председателя Государственной думы, а также известный телеведущий и журналист Пётр Толстой в эфире НСН призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы.
«Я против нападения на журналистов. С другой стороны, надо, чтобы было понятно, при каких обстоятельствах съемочная группа зашла в кабинет к главе администрации. То ли он сам их пригласил, то ли они просто открыли дверь и вошли, такое тоже не исключено. Давайте дождемся выводов тех людей, которые на месте исследуют ситуацию. В том случае, если действительно эта довольно безобразная вспышка этого чиновника окажется мотивированной, и действительно он их пригласил к себе и после этого так себя повел, то, конечно, тогда должны быть какие-то санкции. Я сейчас не хотел бы предвосхищать события, давайте дождемся окончательного понимания ситуации. Все-таки это далеко, и очень легко сразу какие-то клише воспроизводить, но не хочется. Конечно, такое поведение по отношению к журналистам, да и вообще по отношению к любому человеку, который заходит в кабинет к любому начальнику является чрезвычайным происшествием и недопустимо», — сказал Пётр Толстой.
Между тем, главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева уже исключили из партии «Единая Россия». Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, сообщает «РИА Новости».
Ранее секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заверил НСН, что организация внимательно следит за ситуацией в Хакасии.
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