СЖР призвал «Единую Россию» сделать выводы о напавшем на журналиста чиновнике

Собеседник НСН заявил, что в СЖР ждут реакции и от руководства «Единой России».

«Что касается того, что Следственный комитет проводит расследование произошедшего – безусловно, это необходимо, потому что нападение на журналиста – это факт. Оно видно на записи. А нападение на журналиста при исполнении им своих обязанностей – чиновником ли, гражданином ли, представителем силовых структур – естественно, недопустимо. Мы уверены то и руководство партии, в которой состоит господин Зайцев, сделает определенные выводы. И определенные выводы сделает Следственный комитет», - добавил он.

Ранее в генсовете «Единой России» пообещали, что в ближайшие дни комиссия по этике партии вынесет решение в отношении Сергея Зайцева.

