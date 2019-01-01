СЖР призвал «Единую Россию» сделать выводы о напавшем на журналиста чиновнике
Секретарь Союза журналистов России заверил НСН, что организация внимательно следит за этой ситуацией.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии, единоросса Сергея Зайцева. Ранее в интернете появился видеоролик, на котором чиновник толкает корреспондента «России 24».
Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заверил НСН, что организация внимательно следит за этой ситуацией.
«Реакция уже последовала и от председателя союза, и от ряда секретарей. Безусловно, последует заявление по этому поводу. Мы можем подтвердить, что Союз журналистов России в случае необходимости окажет юридическую поддержку нашему коллеге» - сказал он.
Собеседник НСН заявил, что в СЖР ждут реакции и от руководства «Единой России».
«Что касается того, что Следственный комитет проводит расследование произошедшего – безусловно, это необходимо, потому что нападение на журналиста – это факт. Оно видно на записи. А нападение на журналиста при исполнении им своих обязанностей – чиновником ли, гражданином ли, представителем силовых структур – естественно, недопустимо. Мы уверены то и руководство партии, в которой состоит господин Зайцев, сделает определенные выводы. И определенные выводы сделает Следственный комитет», - добавил он.
Ранее в генсовете «Единой России» пообещали, что в ближайшие дни комиссия по этике партии вынесет решение в отношении Сергея Зайцева.
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