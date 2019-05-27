В Хакасии чиновник избил журналиста. Подробности

Следственный комитет начал проверку инцидента с участием главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала «Россия 24» во время интервью. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК, пишут «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в ходе подготовки сюжета для программы «Вести. Дежурная часть» Зайцев вместо ответа на вопрос журналиста об условиях, в которых живут местные жители, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, схватил журналиста ВГТРК и повалил его на пол. Заместители мэра в это время пытались закрыть объектив видеокамеры, сообщает Ura.ru.

История получила широкий резонанс и на неё уже отреагировали в Совфеде. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил уверенность на своей странице в Twitter, что скандал будет иметь неприятное для чиновника из Хакасии продолжение, отмечает «Свободная пресса».

Между тем, заместитель генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что действия Сергея Зайцев оценит специальная комиссия ЕР по этике. В партии также принесли извинения журналистскому сообществу, передает РЕН ТВ.