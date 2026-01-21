В Госдуме не подтвердили версию смерти новорожденных в Новокузнецке из-за инфекции

По его словам, экспертиза не обнаружила опасных возбудителей, а лишь условно-патогенную флору, которая присутствует у любого здорового человека. Депутат подчеркнул, что все умершие младенцы родились недоношенными и имели тяжелые врожденные патологии. Парламентарий отметил, что трагические случаи укладываются в рамки обычной медицинской статистики, и столь пристальное внимание к ним связано лишь с тем, что они произошли в короткий промежуток времени.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в период с 4 по 12 января 2026 года в роддоме скончались девять младенцев, которые появились на свет в промежутке с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Отстраненного главврача больницы в Новокузнецке отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

