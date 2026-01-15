Кремль выразил соболезнования родителям погибших в Новокузнецке младенцев
Кремль глубоко соболезнует родителям, чьи младенцы погибли в роддоме в Новокузнецке. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это большое горе и в настоящее время важно принять все необходимые меры, которые предотвратят повтроение таких трагедий в дальнейшем.
«На региональном, и на федеральном уровне принимаются соответствующие меры для выяснения причин этой трагедии, комиссии работают на месте», - заключил представитель Кремля.
Ранее в СК РФ рассказали о задержании главврача и заведующего отделением реанимации родильного дома №1 в Новокузнецке, где погибли девять новорождённых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru