Кремль выразил соболезнования родителям погибших в Новокузнецке младенцев

Кремль глубоко соболезнует родителям, чьи младенцы погибли в роддоме в Новокузнецке. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инфекции и «бессердечные люди»: Что известно о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

По его словам, это большое горе и в настоящее время важно принять все необходимые меры, которые предотвратят повтроение таких трагедий в дальнейшем.

«На региональном, и на федеральном уровне принимаются соответствующие меры для выяснения причин этой трагедии, комиссии работают на месте», - заключил представитель Кремля.

Ранее в СК РФ рассказали о задержании главврача и заведующего отделением реанимации родильного дома №1 в Новокузнецке, где погибли девять новорождённых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:НоворождённыйСмертьНовокузнецкДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры