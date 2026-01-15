Отстраненного главврача больницы в Новокузнецке отправили под домашний арест

Хераскову было предъявлено обвинение в халатности по делу о гибели младенцев. По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 13 марта.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в период с 4 по 12 января 2026 года в роддоме скончались девять младенцев, которые появились на свет в промежутке с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По версии следствия, причиной смерти новорождённых стало ненадлежащее исполнение сотрудниками медучреждения своих профессиональных обязанностей.

