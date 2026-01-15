Отстраненного главврача больницы в Новокузнецке отправили под домашний арест
Отстраненного главврача городской клинической больницы в Новокузнецке Виталия Хераскова отправили под домашний арест. Как сообщает ТАСС, такое решение принял Центральный районный суд города.
Хераскову было предъявлено обвинение в халатности по делу о гибели младенцев. По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 13 марта.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в период с 4 по 12 января 2026 года в роддоме скончались девять младенцев, которые появились на свет в промежутке с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По версии следствия, причиной смерти новорождённых стало ненадлежащее исполнение сотрудниками медучреждения своих профессиональных обязанностей.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru