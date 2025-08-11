В Госдуме не подтвердили блокировку звонков в зарубежных мессенджерах

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы просьбе МТС, «МегаФона», Билайна и Tele2 заблокировать звонки через интернет, он отметил, что у граждан это «вызовет только возмущение». При этом они будут использовать российские аналоги, например мессенджер Max, или VPN.

«С чем предлагают бороться – со всеми интернет-звонками... или снова перед нами точечная борьба с иностранными мессенджерами... если так, то при чём здесь операторы связи... действовать надо не запретами, а предлагать лучшие условия», - сказал Ткачев.

Депутат также указал, что сама мотивация просьбы, что люди стали выбирать интернет-звонки вместо сотовой связи, ведёт к непониманию глубины ситуации.

Ранее гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что Минцифры в скором времени примет решение о блокировке звонков через зарубежные мессенджеры.

