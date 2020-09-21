В Госдуме не оценили проект о всероссийской реновации жилья

Законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья, раскритикован в Госдуме. Глава комитета по жилищной политике Галина Хованская подчеркнула, что в документе говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от неё составляют определённые здания.

«А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?» — цитирует депутата «Коммерсантъ».

Также она сочла странным тот пункт, согласно которому, дом могут включить в программу реновации двумя третями голосов собственников и нанимателей пропорционально «общему числу жилых помещений», в то время как при выходе из программы учитывается только мнение собственников без отсылки к площадям квартир, отмечает RT.

18 сентября группа сенаторов внесла в ГД проект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах, напоминает Газета.ру. Предложенные изменения в Жилищный кодекс позволяют субъектам утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учётом мнения граждан.