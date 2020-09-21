В Госдуме не оценили проект о всероссийской реновации жилья
Законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья, раскритикован в Госдуме. Глава комитета по жилищной политике Галина Хованская подчеркнула, что в документе говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от неё составляют определённые здания.
«А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?» — цитирует депутата «Коммерсантъ».
Также она сочла странным тот пункт, согласно которому, дом могут включить в программу реновации двумя третями голосов собственников и нанимателей пропорционально «общему числу жилых помещений», в то время как при выходе из программы учитывается только мнение собственников без отсылки к площадям квартир, отмечает RT.
18 сентября группа сенаторов внесла в ГД проект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах, напоминает Газета.ру. Предложенные изменения в Жилищный кодекс позволяют субъектам утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учётом мнения граждан.
Между тем, программа реновации решает проблемы не только жилого фонда, но и социальной инфраструктуры. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Елена Николаева, подчеркнув, что в ходе программы планируется построить более 400 таких объектов.
При этом, парламентарий подчеркнула, что в ходе первого этапа новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. В ходе второго этапа – он пройдёт с 2025 по 2028 годы – планируется начать переселение более 1 тыс. 630 домов. Остальные – а это около 380 тысяч человек переедут в период с 2029 до 2032 годов.
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