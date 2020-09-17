В программу реновации вошло более 50% домов Северного Измайлова

Мэр российской столицы Сергей Собянин осмотрел новый дом в районе Северное Измайлово, возведённый в рамках программы реновации. В новостройку переедут жители из 13 старых пятиэтажек.

Градоначальник при общении с местными жителями отметил качество строительства. В благоустроенном доме, в частности, есть подземная парковка. Собянин уточнил, что помимо нового жилья в Северном Измайлове появятся также дополнительные детские сады, школы, спортивные комплексы и поликлиники.

Старт масштабной программы обновления будет дан как раз с переселения москвичей в этот дом, который представляет собой целый комплекс, состоящий из четырёх корпусов. По оценке мэра, текущий год стал революционным сточки зрения выполнения программы реновации.

Переезд в новый дом на улице Константина Федина начнётся в ноябре. В общей сложности в программу реновации в Северном Измайлове воли свыше 50% жилых домов. Переезд коснётся 40% жителей района.

