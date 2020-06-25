Милонов: Противники поправок к Конституции РФ их не читали
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Началось голосование по поправкам к Конституции РФ
Сегодня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Онлайн могут проголосовать жители Москвы и Нижегородской области, и кроме того, как и остальные регионы, на избирательных участках. Голосование продлится до 1 июля включительно.
Виталий Милонов: «Самое интересное, что среди сторонников поправок много людей, знающих их содержание, а вот противники ни разу их не читали», – отметил в интервью НСН Виталий Милонов.
Владимир Путин отметил удобство формата видеоконференций
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Общественной палаты положительно оценил онлайн-формат совещаний.
Виталий Милонов: «Ура! Наконец-то чиновники не будут тормозить движение машин только потому, что едут на совещание. Пусть по интернету друг с другом общаются. На здоровье. Может, это будет даже более продуктивно. И я, как депутат, активно поддерживаю эту идею. Голосовать ведь тоже можно по интернету», – сказал он НСН.
Правительство разработает предложения по изменению формирования госрезерва
Правительство до 31 июля разработает предложения по изменению формирования госрезерва.
Виталий Милонов: «Фокус с туалетной бумагой не прошел, она, в общем-то, не особо нужна была, а вот иметь запас масок и халатов защитных было бы неплохо, чтобы не переплачивать спекулянтам», – поделился депутат с НСН.
Родителям готовы предложить деньги за место в детском саду
В России хотят предоставлять родителям право на отказ от места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ. Таким образом, депутаты думают сократить очереди в дошкольные учреждения.
Виталий Милонов: «А очередь на должность топ-менеджера компаний точно также можно сократить. Не хочешь быть топ-менеджером, получай среднюю зарплату топ-менеджера, и не претендуй на эту должность», – рассудил он в эфире НСН.
В Росавиации предложили план по возобновлению международного авиасообщения
В Росавиации предложили план по возобновлению международного авиасообщения. Начать снятие ограничений планируется с государств СНГ. Полеты в другие страны предлагается возобновлять в индивидуальном порядке, который будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Виталий Милонов: «Что же, поедем отдыхать в этот отпуск в Таджикистан или в Узбекистан. Думаю, что многие другие государства захотят стать членами СНГ, только бы получить российских туристов», – заверил он слушателей НСН.
Онлайн-обучение в школах будут применять при вспышках простудных заболеваний
Технология перевода школьников на обучение в дистанционном формате, использованная в условиях пандемии COVID-19, будет применяться при вспышках простудных заболеваний в России. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Виталий Милонов: «Не очень нам всем понравилась онлайн-учеба. Лучше пусть наши дети начнут регулярно закаляться и есть витамины. Только бы не повторять этот онлайн-кошмар», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Коронавирус повысил привлекательность личных автомобилей
Коронавирус повысил привлекательность личных автомобилей. По данным сервиса Авито Авто, около 10 процентов россиян, которые ранее не имели личное авто, теперь решили купить машину.
Виталий Милонов: «А 10 процентов российских олигархов, у которых не было личных самолетов, тоже решили обзавестись личными средствами авиации», – подытожил в разговоре с НСН Виталий Милонов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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