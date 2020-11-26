Право на офлайн или сверхурочные? В Госдуме объяснили закон об удаленке

Госдума во втором чтении приняла законопроект об удаленной работе. Документ содержит три основных понятия: дистанционная (удаленная работа), временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Работодатели смогут переводить сотрудников на «удаленку» без их согласия в чрезвычайных ситуациях, но должны будут обеспечить нужным оборудованием или возместить расходы.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью НСН заявил, что законопроект учитывает права как работодателя, так и работника.

«В документе защищены права и работника, и работодателя, принятый документ является очень сбалансированным. Документ поддержали все стороны и правительство. В первом чтении парламентарии останавливались на такой проблеме, как злоупотребление свободным временем работника со стороны работодателя. Сейчас действуют общие нормы Трудового кодекса, обговариваются все детали. Перевод на удаленную занятость не должен сопровождаться ухудшением прав работника, не может уменьшаться зарплата, то есть все нормы Трудового кодекса будут действовать. А что касается привлечения работника во внерабочее время, то в этом случае предусмотрена сверхурочная оплата», - пояснил парламентарий.