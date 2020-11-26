Право на офлайн или сверхурочные? В Госдуме объяснили закон об удаленке
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике в интервью НСН пообещал, что новый документ сможет защитить права работника на удаленке.
Госдума во втором чтении приняла законопроект об удаленной работе. Документ содержит три основных понятия: дистанционная (удаленная работа), временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.
Работодатели смогут переводить сотрудников на «удаленку» без их согласия в чрезвычайных ситуациях, но должны будут обеспечить нужным оборудованием или возместить расходы.
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью НСН заявил, что законопроект учитывает права как работодателя, так и работника.
«В документе защищены права и работника, и работодателя, принятый документ является очень сбалансированным. Документ поддержали все стороны и правительство. В первом чтении парламентарии останавливались на такой проблеме, как злоупотребление свободным временем работника со стороны работодателя. Сейчас действуют общие нормы Трудового кодекса, обговариваются все детали. Перевод на удаленную занятость не должен сопровождаться ухудшением прав работника, не может уменьшаться зарплата, то есть все нормы Трудового кодекса будут действовать. А что касается привлечения работника во внерабочее время, то в этом случае предусмотрена сверхурочная оплата», - пояснил парламентарий.
В законе закрепляется, что при переводе на «дистанционку» работодатель не может снижать заработную плату. В то же время он сможет уволить сотрудника, если тот не выходит на связь два дня.
«В норме об увольнении сотрудника, если он не выходит на связь два рабочих дня, не вижу в этом какого-то нарушения прав работника. Два дня, в течение которых работник не выходил на связь, это причина считать, что работник не выполняет поставленную задачи. Это прогул», - напомнил Нилов.
Сегодня, 26 ноября, Госдума рассмотрит документ в третьем чтении. Президент Владимир Путин до 15 декабря поручил кабинету министров обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы. Речь идет о соблюдении баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию такого вида работы и недопущения ее излишнего нормативного регулирования.
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