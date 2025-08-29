В Госдуме назвали условия возращения Козловского в кино
Чтобы вернуться в кино и театр актёру Даниле Козловскому следует озвучить свою позицию по СВО. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, также артисту нужно забрать из США свою дочь и её мать - экс-возлюбленную артиста Ольгу Зуеву.
«Почему девочка должна проживать во вражеской стране, поставляющей оружие на Украину, из которого убивают наших солдат?» - поинтересовался Милонов.
Парламентарий добавил, что в противном случае артисту нельзя давать работать в России.
Ранее режиссёр Алексей Учитель заявил, что Козловский сыграет небольшую роль в его фильме «Шум времени», который посвящён композитору Дмитрию Шостаковичу, сообщает RT.
