В Госдуме назвали условия возращения Козловского в кино

По его словам, также артисту нужно забрать из США свою дочь и её мать - экс-возлюбленную артиста Ольгу Зуеву.

«Почему девочка должна проживать во вражеской стране, поставляющей оружие на Украину, из которого убивают наших солдат?» - поинтересовался Милонов.

Парламентарий добавил, что в противном случае артисту нельзя давать работать в России.

Ранее режиссёр Алексей Учитель заявил, что Козловский сыграет небольшую роль в его фильме «Шум времени», который посвящён композитору Дмитрию Шостаковичу, сообщает RT.

