СМИ: Трамп оставил Харрис без охраны

Президент США Дональд Трамп лишил бывшего вице-президента страны и свою соперницу на выборах Камалу Харрис государственной охраны Секретной службы. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, охранять Харрис должны были на протяжении полугода после окончания срока полномочий. Директива экс-президента США Джо Байдена продлевала защиту ещё на год, однако Трам отменил действие данного документа.

«Сотрудникам Секретной службы США разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью... бывшего вице-президента Камалы Харрис...начиная с 1 сентября 2025 года», - говорится в распоряжении главы Белого дома, которое цитирует CNN.

Ранее Байден заявил, что сексизм и расизм со стороны американцев стали одной из причин поражения Харрис на выборах президента в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
