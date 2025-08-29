Финансист усомнился, что снижение ключевой ставки поможет экономике

Снижение ключевой ставки на 1-2% не поможет бизнесу развиваться и не изменит поведение людей, заявил в пресс-центре Алексей Скобелев.

Понижение ключевой ставки даже до 16% не окажет влияния на экономику, так как кредиты для бизнеса не станут дешевле, а выгоднее всего останется держать деньги на вкладах, а не инвестировать их, рассказал финансист, аналитик венчурного рынка Алексей Скобелев в пресс-центре НСН.

Ключевая ставка в России составляет 18%. Центробанк объявит о новом уровне 12 сентября на официальном заседании. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение на один-два процентных пункта. Скобелев уверен, что ближайшие решения не помогут российскому бизнесу.

В Госдуме считают, что ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 13-15 процентов
«Снижение ключевой ставки на один-два процентных пунктов не имеет никакой разницы. Что она будет 16%, что 18% — это все равно условия для того, чтобы люди несли свои деньги на вклады, а не вели какой-то рисковый бизнес. Зачем предпринимателю брать кредиты под какие-то 25% годовых, когда можно вложиться в банке под 15-20%? В таких условиях никто не собирается вести бизнес, в этом нет практического смысла», — отметил он.

Ранее руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин рассказал НСН, на каком уровне должна быть ключевая ставка, чтобы бизнес почувствовал помощь.

