Понижение ключевой ставки даже до 16% не окажет влияния на экономику, так как кредиты для бизнеса не станут дешевле, а выгоднее всего останется держать деньги на вкладах, а не инвестировать их, рассказал финансист, аналитик венчурного рынка Алексей Скобелев в пресс-центре НСН.

Ключевая ставка в России составляет 18%. Центробанк объявит о новом уровне 12 сентября на официальном заседании. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение на один-два процентных пункта. Скобелев уверен, что ближайшие решения не помогут российскому бизнесу.