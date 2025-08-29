Названы регионы РФ, жители которых рискуют заразиться чикунгуньей
Комары рода Aedes, которые являются разносчиками лихорадки чикунгунья, обитают на юге России. Об этом NEWS.ru заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, в Москве таких комаров практически нет или очень мало. Поэтому зафиксированный в столице случай лихорадки чикунгунья «не должен привести к вспышке».
«Заболевание передается от человека к человеку комарами рода Aedes... Для того, чтобы болезнь представляла опасность, комаров должно быть много», - заключил эксперт.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о первом завозном случае лихорадки чикунгунья в РФ - вирус обнаружили у прилетевшего из Шри-Ланки в Москву мужчины, сообщает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru