Названы регионы РФ, жители которых рискуют заразиться чикунгуньей

Комары рода Aedes, которые являются разносчиками лихорадки чикунгунья, обитают на юге России. Об этом NEWS.ru заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

Онищенко: Закрывать границы РФ из-за вспышки лихорадки чикунгунья не нужно

По его словам, в Москве таких комаров практически нет или очень мало. Поэтому зафиксированный в столице случай лихорадки чикунгунья «не должен привести к вспышке».

«Заболевание передается от человека к человеку комарами рода Aedes... Для того, чтобы болезнь представляла опасность, комаров должно быть много», - заключил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о первом завозном случае лихорадки чикунгунья в РФ - вирус обнаружили у прилетевшего из Шри-Ланки в Москву мужчины, сообщает RT.

