Экономист Колташов перечислил плюсы высокой ключевой ставки

Высокая ставка обеспечила экономике России ряд полезных процессов, заявил Василий Колташов в пресс-центре НСН.

Высокая ключевая ставка помогла охладить рынок новостроек, а также увеличила доверию к рублю, рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

Ключевая ставка в России составляет 18%. Центробанк (ЦБ) объявит о новом уровне 12 сентября на официальном заседании. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение на один-два процентных пункта. Колташов, в свою очередь, нашел плюсы в высоких показателях ставки.

«Высокая ставка Центробанка направлена не только против инфляции, но и повышает доверие к нашей национальной валюте, сохраняет ее стабильный курс. Ослабление рубля я считаю неприемлемым, он должен оставаться сильным. Мы четвертая экономика в мире, поэтому должны показывать это всем остальным. Есть еще один плюс: высокая ключевая ставка остудила рынок недвижимости и строительного сектора. Он как безумный производил студии и однокомнатные квартиры, игнорируя демографическую политику государства. Это поглощало значительную часть средств семейной ипотеки, которую, я считаю, что надо выделять минимум на двухкомнатные квартиры. Рынок однокомнатных квартир и студий должен обрушиться при любой ставке ЦБ, так как тогда не будет постоянного удорожания квадратного метра», — заключил он.

ФОТО: НСН
