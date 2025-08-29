Прах Щедрина и Плисецкой будет развеян над Россией

По его словам, такова воля Щедрина и Плисецкой, о чём они указали в совместном завещании.

«Никто не сомневался, что это будет выполнено», - заключил Чайковский.

Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин умер в ночь с 28 на 29 августа в Германии на 93 году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Свою супругу он пережил на 10 лет.