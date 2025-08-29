Сериал «Манюня» превратится в мультфильм
Телесериал «Манюня» по произведению Наринэ Абгарян станет мультфильмом. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Отмечается, что действие мультсериала, как и в оригинале, развернётся в небольшом армянском городке конца 1970-х годов. Главными героями вновь будут Манюня и Наринэ, которых озвучат исполнительницы данных ролей в ТВ-проекте Екатерина Темнова и Карина Каграманян. Нонна Гришаева снова подарит свой голос Ба (Роза Иосифовна).
«Любимые герои из вселенной Манюни превратятся в ярких мультяшных персонажей и наполнят историю новыми невероятными приключениями», - указали в Okko.
Также было объявлено о планах выпустить 26 серий мультсериала продолжительностью по семь минут. Дата премьеры пока не назначена.
Сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим Никулин поддержал идею о создании нейросетью цифрового двойника отца для кинокартины «Манюня: Приключения в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
