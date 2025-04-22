Депутат Драпеко назвала Церетели эпохой в искусстве
Российский скульптор-монументалист Зураб Церетели был выдающимся человеком и целой эпохой в искусстве, рассказала первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru.
Она добавила, что это имя объединило вокруг себя сразу несколько поколений художников. Она отметила, что они выросли на его работах.
Депутат подчеркнула, что работала вместе со скульптором в комиссии по ЮНЕСКО и хорошо его знала. Она запомнила его ярким человеком и заявила, что его никогда не забудут.
Ранее скульптор Салават Щербаков заявил НСН, что одним из главных достижений Церетели можно назвать академию художеств, которая поможет продолжить путь творца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru