Депутат Драпеко назвала Церетели эпохой в искусстве

Она добавила, что это имя объединило вокруг себя сразу несколько поколений художников. Она отметила, что они выросли на его работах.

Депутат подчеркнула, что работала вместе со скульптором в комиссии по ЮНЕСКО и хорошо его знала. Она запомнила его ярким человеком и заявила, что его никогда не забудут.

Ранее скульптор Салават Щербаков заявил НСН, что одним из главных достижений Церетели можно назвать академию художеств, которая поможет продолжить путь творца.

