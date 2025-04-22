«Ушла эпоха»: Никас Сафронов о смерти Зураба Церетели

«Мне повезло узнать Зураба Константиновича не только как соратника на поприще искусства — великого скульптора, главы РАХ, но и человека доброго, тонко чувствующего мир. Он был по-настоящему народным — творил и жил про народ и для народа», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Сафронов, с уходом Церетели ушла целая эпоха, однако скульптур будет жить в своих работах.

Скульптор и живописец Зураб Церетели умер на 92-ом году жизни. Ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что Зураб Церетели смог примирить классиков и авангардистов, благодаря чему переход от советского искусства к российскому прошел абсолютно безболезненно, а его работу над возрождением Храма Христа Спасителя вообще можно назвать чудом.

