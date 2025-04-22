«Ушла эпоха»: Никас Сафронов о смерти Зураба Церетели
Скульптор Зураб Церетели творил и жил для народа, был добрым человеком, рассказал народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.
«Мне повезло узнать Зураба Константиновича не только как соратника на поприще искусства — великого скульптора, главы РАХ, но и человека доброго, тонко чувствующего мир. Он был по-настоящему народным — творил и жил про народ и для народа», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил Сафронов, с уходом Церетели ушла целая эпоха, однако скульптур будет жить в своих работах.
Скульптор и живописец Зураб Церетели умер на 92-ом году жизни. Ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что Зураб Церетели смог примирить классиков и авангардистов, благодаря чему переход от советского искусства к российскому прошел абсолютно безболезненно, а его работу над возрождением Храма Христа Спасителя вообще можно назвать чудом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: Церетели подготовил проект медали за освобождение Суджи
- Почта России: Ремонт всех почтовых отделений закончится к 2253 году
- В Минэнерго назвали регионы, где могут запретить майнинг
- Россияне скупили 22 миллиона препаратов от аллергии за I квартал 2025 года
- Путин пригласил султана Омана на саммит РФ с арабскими странами
- «Ушла эпоха»: Никас Сафронов о смерти Зураба Церетели
- Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке
- Экс-глава РОАД: Регистрация Kia товарных знаков не говорит о возвращении в РФ
- Панк-сказка «Король и Шут» стала самым популярным событием в Москве в январе-марте
- Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru