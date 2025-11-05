Мессенджер Max стал доступен еще в семи странах СНГ
Мессенджер Max стал доступен на территории ещё семи стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
В частности, кроме России и Белоруссии возможность звонить и отправлять сообщения с помощью мессернджера получили жители Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.
Отмечается, что для общения с пользователями из страны СНГ, следует добавить собеседника в список контактов.
Мессенджер Telegram начал предлагать некоторым российским пользователям возможность входа в аккаунт с подтверждением адреса электронной почты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru