Мессенджер Max стал доступен еще в семи странах СНГ

В частности, кроме России и Белоруссии возможность звонить и отправлять сообщения с помощью мессернджера получили жители Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Отмечается, что для общения с пользователями из страны СНГ, следует добавить собеседника в список контактов.

Мессенджер Telegram начал предлагать некоторым российским пользователям возможность входа в аккаунт с подтверждением адреса электронной почты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».