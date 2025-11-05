Мессенджер Max стал доступен еще в семи странах СНГ

Мессенджер Max стал доступен на территории ещё семи стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

В России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита

В частности, кроме России и Белоруссии возможность звонить и отправлять сообщения с помощью мессернджера получили жители Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Отмечается, что для общения с пользователями из страны СНГ, следует добавить собеседника в список контактов.

Мессенджер Telegram начал предлагать некоторым российским пользователям возможность входа в аккаунт с подтверждением адреса электронной почты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:БелоруссияРоссияСНГМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры