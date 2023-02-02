В Госдуме назвали сроки принятия закона о повышении призывного возраста

Проект закона об увеличении возраста призыва будет рассмотрен и принят до конца года в обязательном порядке, хотя документ еще не внесли в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Как заявил генерал-лейтенант «Вечерней Москве», России требуются «обученные мобилизационные ресурсы». По его словам, об этом, в частности, свидетельствуют «негативные моменты», возникшие в ходе проведения мобилизации, объявленной минувшей осенью.

В Госдуме назвали «нулевой» вероятность призыва срочников с 21 года весной

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее выступил с инициативой повышения минимального призывного возраста с 18 лет до 21 года, а верхнего предела— с 27 до 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин принципиально одобрил такую идею. Некоторые депутаты Госдумы уже поспешили заявить, что переход на новую систему призыва могут начаться уже в ближайший весенний призыв. Однако члены комитета по обороне Виктор Соболев, Юрий Швыткин и Георгий Карлов отметили в комментарии НСН, что не знают об этом.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:АрмияЗаконопроектПризыв
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