В Госдуме назвали сроки принятия закона о повышении призывного возраста

Проект закона об увеличении возраста призыва будет рассмотрен и принят до конца года в обязательном порядке, хотя документ еще не внесли в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Как заявил генерал-лейтенант «Вечерней Москве», России требуются «обученные мобилизационные ресурсы». По его словам, об этом, в частности, свидетельствуют «негативные моменты», возникшие в ходе проведения мобилизации, объявленной минувшей осенью.