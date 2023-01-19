В Госдуме назвали «нулевой» вероятность призыва срочников с 21 года весной
Вероятность призыва на срочную службу весной 2023 года россиян в возрасте от 21 года «нулевая», считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил призывной возраст могут поэтапно повысить с 18 лет до 21 года, напоминает телеканал «360». При этом предельный возраст для призыва увеличится с 27 до 30 лет.
Как отметил Картаполов, вероятность внесения изменений весной текущего года «крайне низкая, по сути нулевая», пишет Ura.ru.
«Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — подчеркнул глава комитета по обороне.
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