В Госдуме назвали самые часто подделываемые документы при регистрации недвижимости

Завещание, а также свидетельство о праве собственности на земельный участок – одни из самых часто подделываемых документов, что касается недвижимости, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Недобропорядочные граждане, желающие завладеть имуществом собственника после его кончины, часто прибегают к подделке завещания. Свидетельство о праве на наследство, которое не заверено у нотариуса, также любимая схема мошенников. Факт его недействительности может установить только суд, если кто-то когда-то подаст на оспаривание наследства.