В Госдуме назвали самые часто подделываемые документы при регистрации недвижимости

Завещание, а также свидетельство о праве собственности на земельный участок – одни из самых часто подделываемых документов, что касается недвижимости, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Недобропорядочные граждане, желающие завладеть имуществом собственника после его кончины, часто прибегают к подделке завещания. Свидетельство о праве на наследство, которое не заверено у нотариуса, также любимая схема мошенников. Факт его недействительности может установить только суд, если кто-то когда-то подаст на оспаривание наследства.

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Также мошенники часто оформляют поддельное свидетельство о праве собственности на земельный участок, которое, как потом выясняется, выдавалось не уполномоченным на то органом. По словам Гаврилова, мошенники пользуются тем, что работники МФЦ не должны общаться со сторонами сделки, не обязаны выяснять, не введена ли одна из них в заблуждение, жива ли она вообще, они просто обязаны принять документы.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать фейковые сайты ЦБ и МВД для обмана россиян, сообщили специалисты компании In2security, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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