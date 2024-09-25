МВД: Мошенники стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера

Злоумышленники всё чаще стали получать доступ к учётным записям россиян на портале «Госуслуги». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Сергей Калинин.

Эксперты предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью

По его словам, для этого они стали использовать не только методы социальной инженерии, но и телефонные номера граждан, выбывшие из употребления в России.

Калинин также напомнил, что при участии МВД был подготовлен законопроект об ответственности за незаконный сбор, хранение, использование и передачу персональных данных граждан.

Ранее в Минздраве РФ предупредили о новой схеме мошенничества, когда аферисты звонят людям и предлагают установить «новое приложение» ведомства, якобы для получения кешбэка после медицинских обследований, сообщает RT.

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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