В Госдуме признали распространение ВИЧ в России огромной проблемой

Имеющихся средств и центров по борьбе с ВИЧ и СПИД в каждом регионе России достаточно, однако есть вопросы к тому, насколько они эффективно работают, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России. При этом третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, наблюдается в 27 субъектах страны. Федот Тумусов отметил, что необходимо контролировать, как в стране работают средства по борьбе с ВИЧ-инфекцией.