В Госдуме признали распространение ВИЧ в России огромной проблемой
В России есть много граждан, зараженных ВИЧ-инфекцией, которые не знают о своем диагнозе, отметил в эфире НСН депутат Федот Тумусов.
Имеющихся средств и центров по борьбе с ВИЧ и СПИД в каждом регионе России достаточно, однако есть вопросы к тому, насколько они эффективно работают, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России. При этом третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, наблюдается в 27 субъектах страны. Федот Тумусов отметил, что необходимо контролировать, как в стране работают средства по борьбе с ВИЧ-инфекцией.
«Имеющихся средств и центров СПИДа в каждом субъекте достаточно, но насколько они эффективно работают, нужно смотреть. Проблема распространения ВИЧ имеет очень опасную тенденцию: идут не выявленные вещи. Проблема огромная. Нужно смотреть динамику: сколько было инфицированных и сколько стало, идет рост или снижение. Это далеко не способствует улучшению здоровья нации. При этом в России есть программа по борьбе с ВИЧ, утвержденная Минздравом», - сказал Тумусов.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что число новых больных ВИЧ-инфекцией ежегодно снижается во всех регионах России. По его словам, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. Так, в 2021 году этот показатель составил более 28%, а количество выявленных новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что на 2% меньше, чем годом ранее, пояснил Мурашко.
Как отмечал заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с НСН, ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России неблагополучная, но нельзя сказать, что государство в этом плане находится в одном ряду с африканскими странами.
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