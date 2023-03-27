В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах

Он отметил, что в Иркутской области 2,6% беременных имеют ВИЧ-инфекцию. Также Покровский уточнил, что 10% находящихся в заключении – это люди, инфицированные ВИЧ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что число новых больных ВИЧ-инфекцией ежегодно снижается во всех регионах России. По его словам, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. Так, в 2021 году этот показатель составил более 28%, а количество выявленных новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что на 2% меньше, чем годом ранее, пояснил Мурашко.

