В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах

Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции наблюдается в девяти российских регионах, а третья стадия, при которой заражены свыше 1% беременных, – в 27 субъектах страны. Такое заявление сделал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, слова которого приводит РИА Новости.

Количество ВИЧ-инфицированных в России снова выросло

Он отметил, что в Иркутской области 2,6% беременных имеют ВИЧ-инфекцию. Также Покровский уточнил, что 10% находящихся в заключении – это люди, инфицированные ВИЧ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что число новых больных ВИЧ-инфекцией ежегодно снижается во всех регионах России. По его словам, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. Так, в 2021 году этот показатель составил более 28%, а количество выявленных новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что на 2% меньше, чем годом ранее, пояснил Мурашко.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:РоссияВИЧ

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