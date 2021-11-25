ФСИН: Каждый десятый заключённый в России заражён ВИЧ-инфекцией

В Федеральной службе исполнения наказаний озвучили статистику, по которой 10% заключённых в России заражены ВИЧ-инфекцией, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства Татьяна Баранкина, выступая на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД в Москве, сообщила, что в учреждениях Уголовно-исполнительной системы в настоящее время содержатся 459 тыс. человек. Из них 50 тыс. наблюдаются по поводу ВИЧ-инфекции. В тоже время она подчеркнула, что летальность от ВИЧ-инфекции в учреждениях ФСИН снизилась более чем в два раза.

В настоящее время внутри службы исполнения наказаний функционируют 623 медицинские части и 135 больниц для осужденных.

Ранее сообщалось, что заключенные тюрем Саратовской области напали на сотрудников ФСИН.

