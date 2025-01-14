Прокуратура проведет проверку из-за установки арт-объекта на дне Байкала

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку по факту размещения арт-объекта на дне Байкала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что поводом послужило видео, на котором представлен «Рыцарь Байкала», установленный на дне озера. в районе поселка Листвянка Иркутского района.

Поручения для принятия необходимых мер были направлены в органы Росприроднадзора, Росрыболовства и администрации Листвянского муниципального образования.

Ранее СМИ сообщали, что арт-объект высотой около двух метров был установлен местным дайвинг-центром.

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