Прокуратура проведет проверку из-за установки арт-объекта на дне Байкала
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку по факту размещения арт-объекта на дне Байкала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что поводом послужило видео, на котором представлен «Рыцарь Байкала», установленный на дне озера. в районе поселка Листвянка Иркутского района.
Поручения для принятия необходимых мер были направлены в органы Росприроднадзора, Росрыболовства и администрации Листвянского муниципального образования.
Ранее СМИ сообщали, что арт-объект высотой около двух метров был установлен местным дайвинг-центром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru