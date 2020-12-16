В Госдуме назвали достойный россиян МРОТ

"Надо отталкиваться от итоговых цифр. Если мы сравниваем новую методику со старой, то по новой величина МРОТ и прожиточного минимума в 2021 году будет выше, чем была бы, если бы использовалась старая. Новая методика также позволяет отвязать МРОТ от величины прожиточного минимума. Кроме того, МРОТ, согласно закону, не может снижаться. Только расти", - подчеркнул Нилов.

Он заявил, что использование медианной технологии считает правильным.

"Особенно с учетом того, что в 60% регионов намеренно занижают прожиточный минимум. Теперь будут определены региональные коэффициенты, которые не позволят региональным властям злоупотреблять, занижать прожиточный минимум, экономя на социальной сфере. Другое дело, что установленные законом соотношения - 44% и 42% - в сравнении с европейскими коэффициентами недостаточны. И предлагали пересматривать ежегодно, а не как в законе, не реже раза в пять лет", - добавил депутат.

Также он назвал справедливый, по его мнению, размер МРОТ. "Сегодня наше предложение - не меньше 20 тысяч рублей. Кроме того, тех, кто получает МРОТ, освобождать от подоходного налога", - заключил собеседник НСН.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал новую методику расчёта и призвал поднять МРОТ до 50-60 тысяч рублей.





