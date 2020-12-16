В Госдуме назвали достойный россиян МРОТ
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике пообещал в эфире НСН, что после внедрения новой методики расчета МРОТ в России будет только расти.
Госдума утвердила новую методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.
Согласно принятому законопроекту, с 1 января 2021 года при расчёте МРОТ и прожиточного минимума откажутся от потребительской корзины и станут учитывать медианный доход, когда половина работающих получает больше этой суммы, а половина - меньше. При этом МРОТ будет равен 42% от медианной заработной платы и в 2021 году составит 12 792 рубля, что на 5,5% больше, чем сейчас (12 130 рублей). Прожиточный минимум в России составит 11 653 рубля (+3,7%).
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН объяснил, почему решили внедрить новую методику расчета МРОТ.
"Надо отталкиваться от итоговых цифр. Если мы сравниваем новую методику со старой, то по новой величина МРОТ и прожиточного минимума в 2021 году будет выше, чем была бы, если бы использовалась старая. Новая методика также позволяет отвязать МРОТ от величины прожиточного минимума. Кроме того, МРОТ, согласно закону, не может снижаться. Только расти", - подчеркнул Нилов.
Он заявил, что использование медианной технологии считает правильным.
"Особенно с учетом того, что в 60% регионов намеренно занижают прожиточный минимум. Теперь будут определены региональные коэффициенты, которые не позволят региональным властям злоупотреблять, занижать прожиточный минимум, экономя на социальной сфере. Другое дело, что установленные законом соотношения - 44% и 42% - в сравнении с европейскими коэффициентами недостаточны. И предлагали пересматривать ежегодно, а не как в законе, не реже раза в пять лет", - добавил депутат.
Также он назвал справедливый, по его мнению, размер МРОТ. "Сегодня наше предложение - не меньше 20 тысяч рублей. Кроме того, тех, кто получает МРОТ, освобождать от подоходного налога", - заключил собеседник НСН.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал новую методику расчёта и призвал поднять МРОТ до 50-60 тысяч рублей.
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