Генштаб: В России создали электронную базу с данными о призывниках
Постановка на воинский учет в России в 2023 году прошла по-новому, Минобороны впервые получало информацию от государственных органов в электронном виде, дублируя данные на бумаге. Об этом рассказал начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.
В результате оборонное ведомство сформировало единую электронную базу данных.
«Эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва», — указал Цимлянский.
По словам контр-адмирала, в ходе подготовки к призывной кампании, которая стартует с 1 апреля, военкоматы начнут оповещать граждан в электронном виде, пишет Ura.ru. Однако при отсутствии технической возможности для рассылки оповещение будут проводить, вручая повестки.
Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, мероприятия затронут 147 тысяч россиян 18-27 лет, пишет Газета.ру.
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