Генштаб: В России создали электронную базу с данными о призывниках

В результате оборонное ведомство сформировало единую электронную базу данных.

«Эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва», — указал Цимлянский.

По словам контр-адмирала, в ходе подготовки к призывной кампании, которая стартует с 1 апреля, военкоматы начнут оповещать граждан в электронном виде, пишет Ura.ru. Однако при отсутствии технической возможности для рассылки оповещение будут проводить, вручая повестки.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, мероприятия затронут 147 тысяч россиян 18-27 лет, пишет Газета.ру.

